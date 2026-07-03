Este jueves se produjo el pico histórico de consumo de energía eléctrica para el invierno, informó UTE

UTE anunció que este jueves se produjo el pico histórico de consumo energético por el invierno.

“Fueron 2.362 MV a las 21:08. Fue el pico histórico en invierno. Sigue siendo el pico máximo en verano, que fue en marzo del año pasado, con 2.507 MV”, indicó Hernán Rodrigo, gerente de Planificación de UTE.

El gerente dijo, además, que el consumo de este viernes a mediodía superaba el de la misma hora del jueves.

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“Es probable que tengamos otro pico ahora o la semana que viene, en los próximos días. Es común que el pico de invierno se de en las primeras semanas de julio”, afirmó.

Aseguró que no hay problema para abastecer. “Se dio algo bien interesante ayer, que estábamos en el pico de demanda interna, y al mismo momento había energía en tránsito de Brasil hacia Argentina, por el sistema eléctrico uruguayo, en su máxima capacidad”, explicó.