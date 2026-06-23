UTE anunció bonificaciones de 40% en tarifas para jubilados que reciben prima por edad y becarios del Fondo de Solidaridad

UTE anunció una bonificación en las tarifas de jubilados y becarios del Fondo de Solidaridad, que se traduce en un 40% de descuento en el monto que se paga por la energía eléctrica mientras consuman menos de 230 kb por mes.

Respecto a los jubilados, es para quienes reciben la prestación de prima por edad. "Aproximadamente unos 70.000, de los cuales hay unos 17.000 que tenemos identificados y a los cuales estamos recomendando cambiar el titular a su nombre, también teniendo en cuenta que cumpla los demás requisitos para acceder a esa bonificación, que es tener en el servicio eléctrico una potencia contratada menor o igual a 3,5 kb, tener a su nombre un único servicio eléctrico, y tarifa residencial asociada en ese servicio", detalló Juan Carlos Patrone, gerente de UTE.