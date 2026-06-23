UTE anunció una bonificación en las tarifas de jubilados y becarios del Fondo de Solidaridad, que se traduce en un 40% de descuento en el monto que se paga por la energía eléctrica mientras consuman menos de 230 kb por mes.
UTE anunció bonificaciones de 40% en tarifas para jubilados que reciben prima por edad y becarios del Fondo de Solidaridad
Entre los requisitos para acceder a la bonificación está que el usuario tenga el servicio asociado a su nombre.
Respecto a los jubilados, es para quienes reciben la prestación de prima por edad. "Aproximadamente unos 70.000, de los cuales hay unos 17.000 que tenemos identificados y a los cuales estamos recomendando cambiar el titular a su nombre, también teniendo en cuenta que cumpla los demás requisitos para acceder a esa bonificación, que es tener en el servicio eléctrico una potencia contratada menor o igual a 3,5 kb, tener a su nombre un único servicio eléctrico, y tarifa residencial asociada en ese servicio", detalló Juan Carlos Patrone, gerente de UTE.
Respecto a los becarios, indicó que los estudiantes deben completar un formulario en la web, para que sea analizado por UTE. Será otorgado "en caso que cumpla su hogar de origen las mismas condiciones que estábamos diciendo hasta ahora".
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