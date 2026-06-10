Gobierno presentó su "buque insignia" para bajar el costo de vida: "importadores múltiples para un mismo producto"

El ministro de Economía Gabriel Oddone presentó este miércoles lo que el gobierno denomina “proyecto de ley de competencia y reducción del costo de vida”, y aseguró que “el objetivo final es hacer de Uruguay un país más competitivo y menos costoso”.

Oddone aseguró que en Uruguay “hay procesos que encarecen los precios de los productos” y presentó como “el buque insignia” de este proyecto de ley “la existencia de importadores múltiples para un mismo producto”.

El ministro dijo que el proyecto de ley se propone tener “menos burocracia” en organismos públicos y definió la iniciativa como “una modesta pero importante reforma del Estado”. “La primera desde 1995”, agregó.

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El proyecto tiene cuatro áreas fundamentales: una es la reducción de la burocracia estatal a la hora de realizar trámites y registros por parte de empresas.

Para eso se propone crear “un registro único” y facilitar el “autodespacho aduanero”, dijo Oddone.

También habló del llamado “silencio positivo”, que es cuando un organismo no rechaza una solicitud y esta se da por aprobada al no haber reparos desde el Estado.

Se plantea además “la eliminación de todos los papeles en el comercio exterior”, dijo el ministro. “Todo se sustituye por trámite digital”, agregó, con la “reducción de costos en trámites sanitarios”.

Costo de vida

Un punto central del proyecto, dijo Oddone, es la intención de “bajar el costo de vida”. Para eso, dijo el ministro de Economía, se plantea “la eliminación de barreras a la competencia, facilitando la existencia de importadores múltiples para un mismo producto”.

“Esto es el buque insignia” del proyecto, dijo Oddone, y cuestionó “las prácticas monopólicas” y la “fijación de precios” por unos pocos importadores de productos de alto consumo por la ciudadanía. En este punto puso como ejemplo la pasta de dientes y otros productos de primera necesidad y consumo masivo.

Sobre este punto agregó que se plantea “la obligatoriedad de publicación de precios por unidad de medida, para que el consumidor pueda ver el costo más barato que le conviene”.

Además, la comisión de defensa de la competencia tendrá “más autonomía” pasando a ser un “servicio descentralizado, con más recursos”, dijo Oddone.

Consultado en conferencia de prensa sobre si este proyecto de ley asegura que bajará el precio al público de varios productos, el ministro respondió: "No podemos decir que esta ley garantiza que los precios van a bajar, pero creemos que promovemos un ambiente más competitivo con reducción de costos".

Y agregó que el gobierno "tendrá que estar vigilante para que esa reducción de costos se traslade a precios". En este punto mencionó "también el control de los ciudadanos".

"Hay una zona de confort de muchos operadores que este proyecto pretende remover", apuntó, en referencia a los reparos que habían presentado los supermercados el año pasado, cuando se empezó a hablar del etiquetado de precios por unidad obligatorio, y no solo por kilo o litro.

Mipymes

Oddone hizo hincapié en medidas dirigidas especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Allí se plantea ir hacia la “gradación tributaria”, esto es, evitar “saltos cuantitativos” en los tributos que pagan las empresas cuando crecen y amplían su plantilla de empleados.

Se propone además un “programa de gestión gratuito de cobranza y facturación electrónica para las Mipynes”, y “costos más bajos para registrar productos”.

También se plantean incentivos para la creación y desarrollo de empresas tecnológicas y startups.