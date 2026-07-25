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CONGRESO NACIONAL DE ALIANZA PAÍS

García aseguró que el país "no viene bien", apuntó a falta de liderazgo y que Orsi "no se hace cargo" de los problemas

El senador nacionalista disertó en el Congreso Nacional de Alianza País, donde Sebastián Da Silva acusó al Frente Amplio de destruir la convivencia, la tolerancia y los valores de la nación.

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El senador del Partido Nacional, Javier García, aseguró este sábado que el país "no viene bien", apuntó a falta de liderazgo y que el presidente Yamandú Orsi "no se hace cargo" de los problemas.

"Esto no es un problema del presidente, esto es un problema para los uruguayos. Ejercer el liderazgo no es optativo, no es voluntario. El presidente tiene la obligación de hacerse cargo de los problemas del país", afirmó García en su discurso durante el Congreso Nacional de Alianza País y en el marco de los 18 años de la Lista 40 del Partido Nacional.

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva aseguró que hay "muy poco para festejar". "El Uruguay, el Frente Amplio lo está rompiendo día a día. Están destruyendo los valores esenciales que nos han caracterizado como nación", aseguró. "Han destruido la convivencia, la tolerancia, el valor de ganarse el sueldo en un cargo público siendo de las administraciones más ineficientes y espantosas que recuerde el Uruguay contemporáneo", agregó.

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Da Silva instó a su sector a asumir el rol de ser guardianes de la República, de un país que se está cayendo a pedazos, según manifestó.

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