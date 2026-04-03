Este domingo finaliza la temporada 2025-2026 del servicio de guardavidas en las playas de Montevideo

La jornada de este viernes fue de altas temperaturas y de concurrencia masiva a las playas de Montevideo.

El servicio de guardavidas funcionó en todas las playas habilitadas del departamento, pero no todas las casillas estuvieron abiertas, afirmó Susana Monteverde, guardavidas de la capital.

Monteverde recomendó a quienes concurran a las playas visualizar las casillas abiertas con la correspondiente bandera y respetar las recomendaciones de los guardavidas.

El domingo 5 de abril finalizará la temporada 2025-2026 del servicio de guardavidas. El servicio funcionará este fin de semana entre las 10 y las 18 horas.

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