Legnani se reúne con vecinos por carpa de espectáculos en Parque Roosevelt: "Va a ser un centro de disfrute para todas las generaciones"

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, respondió a los vecinos de Parque Roosevelt sobre la instalación de la carpa de espectáculos y dijo que este sábado tendrá una reunión con ellos.

"Ahí ya hubo un centro de espectáculos, esto viene a reformular un centro con nueva tecnología. Es una empresa, nosotros hicimos un llamado el pasado 23 de abril, de probada gestión en el área en Montevideo", comentó.

El jefe comunal canario señaló que se realizarán fiestas electrónicas, pero que es "un pequeño margen" dentro de la cantidad de actividades culturales, recreativas, infantiles que se ofrecerán. Además, indicó que es provisorio, que va a ser un año con opción a dos porque después se traerá una carpa con una tecnología europea que hace que los ruidos no se escuchen en el exterior.

"Va a ser un centro de disfrute para todas las generaciones, no tenemos la menor duda que va a ser exitoso y por supuesto que desde la Intendencia de Canelones vamos a estar controlando", aseguró.

Por su parte, los vecinos llevaron adelante una movilización en la tarde de este viernes y dijeron que lo que pretende hacer la intendencia con la colocación de la carpa es una perla de un largo collar, que empezó en 2011 con la intención de colocar un estadio de fútbol, canchas de golf y equitación.

"A lo largo de todos estos años nos hemos opuesto una y otra vez porque la política de la intendencia en cualquiera de sus administraciones desde Carámbula. Orsi o Legnani ha sido de entregar a privados el parque, incluyendo la tala indiscriminada de árboles para que esos privados se instalen en forma totalmente ilegal porque viola, para empezar, la voluntad de la familia que donó estas 36o hectáreas para uso de parque, hace más de 100 años", dijo uno de los vecinos a Subrayado.

Y añadió: "La intendencia le pasa por encima a la voluntad de los vecinos, a la propia ley, a las leyes ambientales porque (...) ninguna cuenta con autorización medioambiental, le pasan por arriba incluso al Ministerio de Medioambiente".