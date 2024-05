"Estamos vivos de milagro": choque de trenes en Buenos Aires deja al menos 60 heridos

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, informó que no hubo personas muertas. "No tenemos víctimas fatales, los perros han 'peinado' (revisado) los vagones, hemos asistido a 90 pasajeros, 30 de los cuales fueron traslados a hospitales, dos de ellos con traumatismo de cráneo que fueron evacuados en helicóptero", precisó.