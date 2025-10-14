"Estamos ante una verdadera mente criminal metódica", dijo jerarca de Entre Ríos sobre el uruguayo Pablo Laurta

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó este martes una conferencia de prensa sobre el caso del uruguayo Pablo Laurta, detenido y acusado de doble femicidio en Córdoba, donde asesinó a su expareja y a la madre de ella antes de escapar con su hijo de 5 años.

Laurta también es sospechoso de haber matado a Martín Palacio, el remisero que lo trasladó a Córdoba y que está desaparecido desde el 8 de octubre. “Creemos que asesinó a Martín para ocultar lo que iba a hacer después”, explicó el ministro.

“Estamos ante una verdadera mente criminal metódica, que manejó todas las variables y no actuó por mero impulso. Tuvo plena conciencia de los delitos que iba a cometer. Será motivo de estudio de libros y manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes”, sostuvo Roncaglia.

Seguí leyendo Policía sospecha que Pablo Laurta también mató a su remisero; creen "en un 99%" que es el cuerpo hallado desmembrado

El jerarca agregó que Laurta “estuvo diez días practicando cómo manejar un kayak” para cruzar el río Uruguay rumbo a su país. “Alquiló una cabaña, dejó su auto particular allí, estuvo diez días practicando cómo manejar ese kayak o piragua, se cruza a nuestra provincia y esconde la embarcación en un monte de Puerto Yeruá”, detalló.

Laurta fue finalmente detenido en Gualeguaychú, cuando se encontraba con su hijo, menos de una hora antes del cruce previsto hacia Uruguay.

En el momento del arresto, la Policía incautó una pistola Bersa calibre .380 en la habitación del hotel donde se alojaba el sospechoso. Según Roncaglia, el arma está a su nombre y los investigadores sospechan que “cometió los homicidios con esa pistola”.

“Hoy está detenido, sometido a la Justicia, y va a tener que pagar por sus actos criminales”, cerró el ministro.