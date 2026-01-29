RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DE ECONOMÍA

"Estamos muy satisfechos de lo que pasó en las últimas 36 horas", dijo el ministro Oddone sobre el dólar

El ministro de Economía Oddone fue consultado sobre el efecto que tuvieron las medidas anunciadas por el gobierno tras la última caída en la cotización del dólar, que ahora volvió a subir.

Oddone, ministro de Economía, en nota con Subrayado. 

El ministro de Economía Gabriel Oddone dijo que está “muy satisfecho” con la evolución del dólar en las últimas horas tras los anuncios que hizo el gobierno para evitar una nueva caída brusca de la cotización de la moneda estadounidense.

“Estamos muy satisfechos de lo que pasó en las últimas 36 horas”, dijo Oddone este jueves en rueda de prensa al ser consultado sobre el efecto que pueden tener – o ya tuvieron – las medidas anunciadas.

El ministro recordó que solo en enero hubo acontecimientos internacionales que sacudieron el mercado, y mencionó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar y extraditar a Nicolás Maduro, y los “desencuentros”, dijo, entre el presidente Trump y la Reserva Federal.

También mencionó los “desencuentros” dentro de la OTAN, entre Estados Unidos y la Unión Europea, por temas comerciales pero básicamente por la pretensión de Trump de anexar Groenlandia (territorio autónomo de Dinamarca).

De acuerdo a la cotización del Banco República, este jueves el dólar está a 37,70 pesos a la compra y 39,90 a la venta. Días atrás había bajado a menos de 38.

Entre las medidas anuncias esta semana, Oddone dijo que "el Ministerio de Economía está negociando desde el día de hoy (martes) compras a futuro de dólares para afrontar obligaciones en moneda extranjera”.

Otra medida es que que el MEF coordinará acciones financieras con las empresas públicas, “para mejorar sus hojas de balance”.

“En la misma línea que la tesorería está haciendo operaciones de compras futuras, también las empresas públicas lo puedan hacer", dijo Oddone.

