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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Domingo frío a fresco con heladas agrometeorológicas e importante descenso de temperatura en la noche

El meteorólogo Nubel Cisneros indicó que la temperatura máxima en el metropolitana se ubicará en los 10° y la mínima en los 2°.

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El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó una jornada de domingo fría a fresca con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas.

La mañana estará muy fría con algunas heladas agrometeorológicas, mientras que la tarde continuara fría a fresca con nubosidad variable manteniéndose ligeramente inestable la costa sureste.

Se prevé importante descenso de temperatura en horas de la noche.

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En la zona norte del país, la temperatura mínima será de 0° y la máxima de 14°.

En el sur y este, la máxima alcanzará los 12° y la mínima descenderá hasta los -2°.

En el oeste, la mínima será de 0° y la máxima de 12°.

En el área metropolitana, la máxima se ubicará en los 10° y la mínima en los 2°.

El lunes comienza nuevamente muy frío con helados y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde seguirá el tiempo frío con nubosidad variable, permaneciendo muy frío en la noche.

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