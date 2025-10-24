RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANCILLERÍA

"Estamos en el proceso de traslado" a Santa Cruz de la Sierra, afirmó Lubetkin sobre uruguaya encontrada en Bolivia

El canciller sostuvo que el traslado es necesario porque en Samaipata no existen las mínimas condiciones para respaldar la atención médica para su caso.

El canciller Mario Lubetkin indicó este viernes que las autoridades están "en el proceso de traslado" de la uruguaya que fue encontrada en delicado estado de salud en la localidad de Samaipata en Bolivia hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, distante unos 120 kilómetros.

Lubetkin sostuvo que el traslado es necesario porque en Samaipata no existen las mínimas condiciones para respaldar la atención médica para su caso. "Llegó en una situación muy complicada del punto de vista de salud y psicológico. Uno, lo afrontamos desde el primer momento, y dos, estamos conduciéndolo en ciertas direcciones", destacó.

El ministro afirmó que este no es el único caso de asistencia a un uruguayo en el exterior. "No es el único caso. Ha tomado estado público, pero la lista es larga. Los uruguayos en el mundo son muchos y con múltiples problemas", aseguró.

Lubetkin valoró el trabajo del equipo de profesionales de la Cancillería que siguen los temas de los uruguayos en el exterior.

