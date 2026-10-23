Estafaron a una mujer en Maldonado y fueron atrapados en Colonia, con anillos robados a la víctima

Dos hombres fueron condenados tras constatarse que cometieron varias estafas del tipo “cuento del tío”. El procedimiento implicó trabajo conjunto de Maldonado y Colonia.

El caso que derivó en la investigación ocurrió el 19 de octubre en Maldonado. Allí, una mujer fue víctima de estafa por parte de estos delincuentes. Primero, la llamaron para decirle que se comunicaban desde un banco para advertirla de un supuesto intento de estafa por el que debía ir a la sucursal.

Una vez que la mujer salió de casa, los delincuentes volvieron a comunicarse, pero esta vez para hablar con la empleada. Le dijeron que su jefa había sufrido un siniestro, que estaba detenida y que requería dinero y joyas para el pago de la fianza.

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Uno de los delincuentes fue al domicilio, en la calle 25 de Mayo, y se llevó 11.000 dólares y joyas valuadas en 30.000 dólares.

Tras la denuncia, la Policía pudo identificar a uno de los delincuentes y el vehículo en el que se desplazaba. Así, por análisis de cámaras de videovigilancia establecieron al día siguiente que se dirigía a Colonia y con apoyo policial de ese departamento, lo intervinieron e identificaron a los dos ocupantes: dos jóvenes de 21 y 27 años, el segundo con antecedentes.

“Durante el procedimiento, uno de los presuntos autores llevaba anillos de similares características a los denunciados como hurtados”, informó la Jefatura de Maldonado.

La investigación permitió determinar que también estuvieron involucrados en estafas a otras dos personas, en Maldonado y en San José. Las víctimas sufrieron robos por 200 mil pesos y 11.100 dólares, respectivamente.

Los hombres fueron detenidos y la Justicia los condenó por estafa agravada y asociación para delinquir.

El de 27 años “fue condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de estafa agravada, en régimen de reiteración real entre sí y en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, a la pena de 24 meses de prisión. De ese total, los primeros 19 meses serán de cumplimiento efectivo y los restantes cinco meses se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba”, detallan las autoridades.

El otro, de 21 años, “fue condenado como autor penalmente responsable de tres delitos de estafa agravada, en régimen de reiteración real entre sí y en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, también a la pena de 24 meses de prisión. En su caso, los primeros 20 meses serán de cumplimiento efectivo y los restantes cuatro meses se cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba”.