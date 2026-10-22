Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; rige hasta la hora 20.30.
Rige advertencia amarilla para 8 departamentos por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
El fenómeno que rige hasta la hora 20.30 podrá ocasionar precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
"El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indica el comunicado.
Las principales localidades afectadas son:
Advertencia amarilla de Inumet en el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Artigas: Todo el departamento.
Durazno: Baygorria, Carlos Reyles y Centenario.
Flores: Andresito.
Paysandú: Todo el departamento.
Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
Rivera: Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Todo el departamento.
Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
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