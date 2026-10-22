Rige advertencia amarilla para 8 departamentos por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; rige hasta la hora 20.30.

"El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indica el comunicado.

Las principales localidades afectadas son:

Artigas: Todo el departamento. Durazno: Baygorria, Carlos Reyles y Centenario. Flores: Andresito. Paysandú: Todo el departamento. Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young. Rivera: Masoller, Paso Ataques y Tranqueras. Salto: Todo el departamento. Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Temas de la nota Advertencia amarilla

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