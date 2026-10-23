Extraditaron a uruguayo que se fugó de Salto mientras cumplía prisión domiciliaria tras una operación

Un uruguayo de 52 años que se había fugado en febrero de Salto mientras cumplía prisión domiciliaria tras una intervención quirúrgica fue extraditado desde Argentina.

La extradición se concretó el miércoles, cuando el personal del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol recibió al hombre, que contaba con alerta roja de búsqueda y captura.

El requerido fue ubicado y detenido el 23 de marzo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en Argentina. A partir de ahí, comenzó el proceso para extraditarlo, que se concretó esta semana en el marco de un proceso de investigación y cooperación internacional.

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Desde febrero de 2025, el hombre cumplía una condena de cinco años y medio de prisión en la cárcel de Salto por los delitos de receptación, tráfico interno de armas y municiones, y reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.

Fue operado de una hernia y por eso se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria para su recuperación, pero se fugó en febrero de este año.