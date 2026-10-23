Un uruguayo de 52 años que se había fugado en febrero de Salto mientras cumplía prisión domiciliaria tras una intervención quirúrgica fue extraditado desde Argentina.
Extraditaron a uruguayo que se fugó de Salto mientras cumplía prisión domiciliaria tras una operación
El hombre de 52 años se fue del país en febrero pasado y fue detenido en marzo en Concordia. Se recuperaba en su domicilio de una intervención por una hernia. Cumplía pena de cinco años y medio por varios delitos.
La extradición se concretó el miércoles, cuando el personal del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol recibió al hombre, que contaba con alerta roja de búsqueda y captura.
El requerido fue ubicado y detenido el 23 de marzo en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en Argentina. A partir de ahí, comenzó el proceso para extraditarlo, que se concretó esta semana en el marco de un proceso de investigación y cooperación internacional.
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Desde febrero de 2025, el hombre cumplía una condena de cinco años y medio de prisión en la cárcel de Salto por los delitos de receptación, tráfico interno de armas y municiones, y reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.
Fue operado de una hernia y por eso se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria para su recuperación, pero se fugó en febrero de este año.
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