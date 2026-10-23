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IGLESIA CATÓLICA

Visita del papa León XIV: entradas generales para el Centenario se agotaron; quedan para Paysandú y sumaron otras en Florida

Todavía quedan entradas en los tres lugares para quienes accedan con código de una comunidad religiosa.

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Las entradas generales para asistir a las misas del papa León XIV en Uruguay se agotaron para el estadio Centenario, tras quedar habilitado el registro a las 11:00 de la mañana de este viernes. Todavía quedan algunas en el Campo B del Parque Municipal París Londres de Paysandú. En Florida, las entradas también se habían agotado, pero sumaron otras y en el correr de la tarde, por lo que vuelve a haber disponibilidad.

Las autoridades de la Iglesia Católica dieron detalles este jueves sobre los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay.

El obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, explicó que los tres eventos están pensados para que las personas puedan acercarse a escuchar al papa, y que las entradas son gratuitas, pero hay que registrarse previamente.

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Estos eventos son la misa en Paysandú, el sábado 7 a las 10:00 de la mañana, en el Parque París Londres. Ese mismo día, a las 19:00 horas, la vigilia de oración en el estadio Centenario. El tercero, el domingo 8, en la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, con la celebración en Florida, a las 10:30 horas, frente a la catedral basílica.

Sí quedan entradas en los tres lugares para quienes accedan con código de una comunidad religiosa.

Además, fuentes oficiales informaron que se colocarán pantallas gigantes en los alrededores del estadio Centenario, para los fieles que quieran acercarse.

"Queremos que sea una culminación de la visita donde realmente el papa pueda sentir muy de cerca el cariño, la cercanía, el calor de hogar que le queremos brindar aquí en Uruguay y donde pueda ser ese momento culmen, de alegría, de festejo y de ponernos todos bajo el amparo de la Virgen", detalló Tróccoli.

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