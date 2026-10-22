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MALDONADO Y ROCHA

Dos condenados tras procedimientos en ruta y allanamientos de Aduanas y Policía con más de $10 millones incautados

El procedimiento conjunto abarcó a comercios, un depósito y viviendas de la ciudad de Maldonado y zona aledañas. Se incautaron bebidas alcohólicas, cigarrillos, artículos de higiene, calzado y mercadería variada sin documentación.

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Un hombre y una mujer fueron condenados tras dos procedimientos en ruta y siete allanamientos realizados por Aduanas y la Policía en Maldonado y Rocha, en los que se incautaron mercaderías de más de 10 millones de pesos.

En el operativo conjunto participaron la División Vigilancia Móvil y el GRIA, de Aduanas, con el apoyo de la Jefatura de Policía de Maldonado y fue el resultado de diversas tareas de inteligencia realizada por los funcionarios aduaneros.

Se realizaron allanamientos en comercios, un depósito y viviendas de la ciudad de Maldonado y zona aledañas. Los funcionarios aduaneros y policiales incautaron bebidas alcohólicas, cigarrillos, artículos de higiene, calzado y mercadería variada sin documentación. Solo la mercadería supera los 9.100.000 pesos.

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En los allanamientos se incautaron un vehículo, un revólver calibre 32, 14 municiones, dispositivos electrónicos y 88.400 pesos en efectivo.

A pedido de la Fiscalía de Maldonado de 1º turno, la Justicia dispuso la condena del hombre por un delito continuado de contrabando, un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones a 24 meses. En tanto, una mujer fue condenada por un delito de almacenamiento y comercialización de mercaderías con marcas apócrifas o falsificadas a tres meses. Ambos cumplirán la condena en régimen de libertad a prueba.

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