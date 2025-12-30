Estafaron a la DJ Alana Leites con el falso alquiler de un apartamento en Punta del Este

La DJ Alana Leites fue víctima de una estafa con el alquiler de un apartamento en Punta del Este . Según contó a Subrayado , se percató que había sido engañada cuando llegó al apartamento que supuestamente había alquilado, pero el inmueble ya estaba ocupado.

En la portería le dijeron que una semana antes había llegado otra mujer en la misma situación que ella. De inmediato, fue a una seccional policial a denunciar su caso.

Leites narró que el contacto con la supuesta agente inmobiliaria se inició vía Whatsapp a partir de una publicidad de Instagram. Le pasaron los precios y fotos del inmueble. "Todo cuadraba bárbaro", afirmó. "Un apartamento de dos dormitorios. Me quedaba bien la zona y el precio era acorde, porque no era temporada alta todavía. Me venía bien", aseguró.

Como seña le pidieron la mitad del valor del alquiler y le pasaron dos cuentas a nombre de dos hombres a las que transfirió el dinero. Como respuesta, le mandaron mail con el comprobante, con un recibo escrito a mano y firmado, y el contrato.

Tras hacer público su caso en redes sociales, se enteró que la supuesta agente inmobiliaria utilizaba fotos de otra persona, porque la dueña de las imágenes se contactó con ella.

Leites realizó la denuncia y llamó al banco para que le bloquearan las cuentas a los estafadores, pero las mismas ya habían sido vaciadas y cerradas. Otras tres víctimas realizaron denuncias y por redes sociales está recibiendo mensajes de personas en su misma situación.

Desde la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, advierten por estafas a turistas ante el aumento de alquileres irregulares de viviendas en temporada en el este del país. Redes sociales, Marketplace e Instagram, son los medios más habituales para cometer los ilícitos.

El gancho son casas y apartamentos publicados a precios muy convenientes que son vistos como una oportunidad por las víctimas. Pese a lo extendido de los casos, muy pocas denuncias llegan a la Fiscalía.

Recomiendan estar atentos a precios sumamente accesibles, avisos con fotos que se repiten con varios valores, revisar que las imágenes y la ubicación del inmueble que correspondan a la realidad. Además, si pueden pasar por el lugar y verificar que realmente esté en alquiler.

También, chequear si el operador inmobiliario está habilitado por el Ministerio de Turismo para trabajar en zonas turísticas. Y solo realizar giros de 20 a 30% solo si se tiene la certeza del inmueble en alquiler.