Estafadores se hacen pasar por el vocero de Bomberos y amenazan con inspecciones

El Ministerio del Interior aclaró: "La Dirección Nacional de Bomberos no realiza comunicaciones por WhatsApp u otra red social, acerca de futuras inspecciones a residenciales u otros locales; ni tampoco acerca de pagos por certificaciones. Si recibe algún mensaje sobre este tema, de alguien haciéndose pasar por un funcionario de Bomberos, no efectúe ningún pago, no brinde información privada y haga la denuncia en la seccional policial más próxima".