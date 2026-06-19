Con el entrenador argentino Mauricio Pochettino a los mandos, Estados Unidos se garantizó ya su lugar en los dieciseisavos de final de su Mundial 2026, gracias a su victoria 2-0 ante Australia este viernes en Seattle.
Estados Unidos gana 2-0 a Australia y clasifica a dieciseisavos del Mundial
Un tanto en contra de Cameron Burgess en el minuto 11 cuando intentaba cortar un centro peligroso de Folarin Bolagun encarriló un triunfo que luego completó Alex Freeman (43'), rematando de cabeza en boca de gol un rechace en el área.
Un tanto en contra de Cameron Burgess en el minuto 11 cuando intentaba cortar un centro peligroso de Folarin Bolagun encarriló un triunfo que luego completó Alex Freeman (43'), rematando de cabeza en boca de gol un rechace en el área.
Después de la exhibición del primer partido (goleada 4-1 a Paraguay), el Team USA cumplió a la perfección en este segundo compromiso y suma un pleno de 6 puntos, con el que encabeza el Grupo D y se convierte en el segundo equipo en avanzar a los dieciseisavos.
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FUENTE: AFP
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