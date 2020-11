Estados Unidos: elección con final incierto y resultados que pueden demorar más de lo previsto

La respuesta que espera el mundo entero puede demorar más de lo previsto debido a la peculiaridad de estas elecciones, realizadas en medio de la pandemia que generó el nuevo coronavirus Covid-19.

Por primera vez cerca de 100 millones de estadounidenses votaron por anticipado a través del correo o incluso en persona, y el escrutinio de esos votos puede llevar más tiempo del previsto.

Por esto analistas, periodistas y hasta los propios candidatos reconocen que el resultado puede conocerse recién el miércoles 4.

Consultado al respecto, el presidente Trump dijo que debido a la espera aún no había escrito un discurso de victoria. Tampoco uno de derrota, aclaró en declaraciones a la prensa.

“Con suerte solo haremos uno de esos dos”, dijo Trump, y agregó: “ganar es fácil, perder nunca es fácil, y para mí no lo es”.

SILENCIO

Su rival demócrata en la carrera por la Casa Blanca, Joe Biden, también fue consultado sobre la demora que puede haber en conocer los resultados oficiales de cada Estado y, por consiguiente, de la elección presidencial toda.

“Hay tanto en juego en este momento. Si hay algo de qué hablar esta noche, lo hablaré. Si no, esperaré hasta que se cuenten los votos al día siguiente”, dijo Biden, también en declaraciones a la prensa este martes durante la jornada electoral.

“Los presidentes no pueden determinar qué votos se cuentan o no, y los votantes determinan quién es el presidente. No importa lo que haga o diga, los votos se van a contar”, agregó Biden en relación a lo dicho por Trump, quien exige que el resultado de la elección se conozca este mismo martes 3.

EL CIERRE DE LAS URNAS

Las mesas de votación cierran a las siete de la tarde en todo Estados Unidos, pero con diferencia por los husos horarios que hay a lo largo del país, de este a oeste. Los primeros Estados en presentar datos serán los de la costa Este, finalizando ya entrada la madrugada del miércoles.

“Deberíamos tener derecho a saber quién ganó el 3 de noviembre”, dijo Trump. El presidente ha cuestionado durante la campaña la legitimidad del voto por correo y el escrutinio posterior al día de la elección.

ENCUESTAS

Biden, el exvicepresidente de Barack Obama recoge 51,2% de apoyos frente al 44% del actual mandatario a nivel nacional, y lidera por 2,3 puntos porcentuales en estados cruciales para vencer, según el promedio de sondeos de RealClearPolitics, informa la agencia AFP.

Tras ir a misa en la iglesia donde están las tumbas de su hijo Beau, y de su primera esposa y pequeña hija, muertos trágicamente, Biden visitó su ciudad natal Scranton, en Pensilvania.

“De esta casa a la Casa Blanca con la gracia de Dios”, estampó, junto con su firma y la fecha, en la pared de la sala de su primer hogar.

Más tarde en Filadelfia, tuvo una serie de lapsus, confundiendo a una nieta por otra y aludiendo equivocadamente a su hijo fallecido. La pérdida de capacidad cognitiva de Biden ha sido motivo constante de burlas de Trump.

El presidente, hospitalizado por Covid-19 hace un mes, y su esposa Melania, también contagiada, prevén una fiesta en la Casa Blanca para esperar los resultados.

Además de la presidencia y vicepresidencia, se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde se espera que los demócratas amplíen su mayoría. También se vota para renovar cerca de un tercio del Senado, donde los republicanos arriesgan perder su ventaja de 53-47.