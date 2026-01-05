RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN URGENTE EN NACIONES UNIDAS

Estados Unidos, China y Rusia debatieron sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU

El delegado de Estados Unidos acusó a Maduro de dirigir un estado narco y aseguró que la captura del líder chavista busca proteger a los estadounidenses dentro y fuera del país. China y Rusia pidieron liberar a Maduro.

Embajador de Estados Unidos ante la ONU Mike Walt. Foto: AFP

Este lunes se reunión en Nueva York el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), lugar y momento en el que se dio un debate entre los delegados de Estados Unidos, China y Rusia sobre la acción militar sobre Venezuela ordenada por Donald Trump y que terminó con la captura y extradición de Nicolás Maduro y su esposa, que este mismo lunes comparecen ante la Justicia en un tribunal de Manhattan.

Rusia

El embajador de Rusia Vasili Nebenzia ante la ONU fue el primero de los tres en hablar y expresó “solidaridad con el pueblo de Venezuela”, para luego señalar que Rusia “apoya la política” del gobierno que dirigía Maduro hasta ser capturado por una fuerza militar especial de Estados Unidos el sábado de madrugada, en Caracas.

Foto: AFP. Nicolás Maduro y Donald Trump.
En este sentido Rusia exigió ante el Consejo de Seguridad de la ONU “la liberación de Maduro y su esposa”.

El representante ruso también reivindicó “el diálogo” como vía “para superar diferencias” y pidió “respeto a la carta de Naciones Unidas”.

También cuestionó las intenciones de Estados Unidos de erigirse “como gendarme mundial”.

“Estados Unidos no oculta sus intereses de dominar los recursos naturales de Venezuela”, dijo el delegado de Rusia, y habló de “colonialismo e imperialismo”.

China

Por su parte, el delegado de China Geng Shuang también reclamó ante el Consejo de Seguridad la liberación de Maduro y de su esposa, y se pronunció “a favor de los esfuerzos de Naciones Unidas para el diálogo y un acuerdo pacífico”.

“El uso indiscriminado de la fuerza solo creará mayores crisis en el mundo”, dijo el delegado chino, y reivindicó a Venezuela “como un país soberano que tiene derecho a defenderse”.

“Ningún estado puede erigirse en juez internacional. Apoyamos al pueblo de Venezuela y a los países de la región en su reclamo de paz”, dijo el representante de China, y agregó: “China está dispuesta a colaborar para mantener la paz”.

Estados Unidos

A su turno, el delegado de Estados Unidos Mike Walt zacusó a Maduro de liderar un cartel del narcotráfico y el terrorismo.

“Nicolás Maduro y su esposa han sido trasladados a Estados Unidos para ser juzgados por su participación en una amplia trama de narcotráfico y narcoterrorismo”, dijo el representante del gobierno de Donald Trump.

Sobre la intervención militar en Caracas, dijo que se hizo “para proteger a los estadounidenses dentro y fuera de Estados Unidos”

“Maduro no es solo un narcotraficante, era un presidente ilegítimo. Durante años ha manipulado el sistema electoral para mantenerse en el poder”, dijo el delegado de Trump ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Aquí es donde vivimos, en el hemisferio occidental y no podemos permitir que Venezuela sea el centro de comando de Irán y otros países que son un riesgo para Estados Unidos”, dijo Waltz, y agregó que los recursos naturales de Venezuela, como el petróleo, “están bajo control ilegítimo, robados por oligarcas dentro de Venezuela”.

Sobre las críticas a la intervención armada en Caracas, el representante dijo que “Trump le dio una oportunidad a la diplomacia”, y que esta no fue aceptada por Maduro. “Buscaremos la paz y la prosperidad para el gran pueblo de Venezuela”, finalizó.

