Estación Floresta: dos adultos y una niña de siete años lesionados luego de impactar en su camioneta contra un camión

Un choque entre una camioneta y un camión se dio al mediodía de este jueves en ruta 35 y calle Río Negro, en estación Floresta.

Las causas aún están para determinarse, pero resultaron tres lesionados, entre estos, una niña de siete años.

El camión era conducido por un hombre de 25 años que resultó ileso y la prueba de alcoholemia dio cero.

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Un hombre de 40 años era el conductor de la camioneta, que resultó con pérdida del conocimiento recuperado. Junto a él viajaba una mujer de 45 años, que quedó en estado moderado a grave y la niña de siete años con politraumatismo. Los tres fueron derivados a distintos centros asistenciales.

La ruta estuvo totalmente obstruida y fue liberada luego de las 14:00 horas, informó la Policía Caminera.