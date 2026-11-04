"Estaba muy convencida de que me quedaba", dijo Laura y aseguró que si volviera a entrar a GH jugaría de otra manera

Laura Dotto, la sexta eliminada de Gran Hermano Uruguay, habló con Subrayado y evaluó su paso por la casa más famosa del país. Se fue del reality en la gala del lunes con el 44,72% de los votos negativos, mientras que el segundo más votado quedó con 36,01% y el tercero con 19,27%.

Aseguró que su paso por la casa de GH Uruguay fue muy positiva a nivel personal, en su interior. "Me movilizó muchísimo, emociones que uno tiene como adormecidas o bloqueadas, tal vez", dijo.

Laura también analizó el versus con Gustavo y Melanie. "Me tocó una gala de nominación con dos compañeros, no fueron rivales ni nada, era lo mismo que saliera uno de ellos o saliera yo", afirmó. "La verdad que salí feliz, realmente", reconoció.

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"Hoy digo por qué no seguiré adentro, pero dolerme no me dolió, porque sabía que afuera venían cosas mejores", aseguró.

La jubilada de 67 años que vive en Malvín Norte también analizó su eliminación y sostuvo: "yo digo en broma que la gente se equivocó, porque mis seguidores son la mayoría en Facebook, que se equivocaron y me votaron, es lo que quiero creer". "Yo estaba muy convencida de que yo me quedaba", afirmó.

Laura se refirió a los jugadores dentro de la casa y dijo que "no hay malos sentimientos, no hay malas personas dentro de la casa, solo hay personas que están compitiendo y todos queremos ganar".

Aseguró que es muy competitiva en su vida y que si volviera a entrar a la casa jugaría de otra manera, usaría más la estrategia y la inteligencia. "Cuando hice algo adentro de la casa lo hice porque fue espontáneo", indicó.

Pero, no cree que el cigarro le haya jugado en contra. "Se me tildó (como) la señora que entra fumadora, pero nunca fui de hacer apología al cigarro al contrario. Lo que a mí me pasó con el cigarro fue la gotita que derramó el vaso", dijo.

Ahora, Laura quiere volver a la vida real y ver a sus seres queridos para empezar la nueva vida que la espera tras su jubilación.

Se siente emocionada por el reconocimiento de la gente en la calle. "Me parece mentira estar acá, me parece como que estoy soñando; así que veré qué depara la vida", concluyó.