"Está habiendo carros porque hay más pobres", dijo Cosse y lo adjudicó a la "crisis económica"

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse aseguró este lunes que en la capital se ven más carros tirados por personas debido a la crisis económica, y no por un problema de gestión del gobierno departamental en la recolección de residuos.

“Lo que se ve en Montevideo ahora no es un tema que tenga que ver con la recolección sino con la crisis económica. Está habiendo carros porque hay más pobres. Hay 300 ollas populares funcionando en Montevideo todavía. La gente necesita comer. Y sale a hacer lo que pueda. Así que no es un tema de la Intendencia. Nosotros ayudamos en todo lo que podemos. Pero no es un tema que se deba a un tema de recolección. La recolección (de residuos) está bien. Como nunca antes”, dijo Cosse a Subrayado durante una recorrida por la Expo Prado 2022.