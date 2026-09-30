Especialista en seguridad aérea sobre vuelo de FlyDubai: "Expuso el avión a una situación estructural muy importante"

El expiloto y especialista en seguridad aérea, Diego López de Haro, habló sobre el intento de secuestro de un avión de FlyDubai en pleno vuelo. Explicó que desde el punto de vista técnico, la aeronave sufrió "un estrés estructural" y cómo pudo aterrizar.

"El avión estaba alcanzando unos 33 mil pies de altura cuando de repente cae abruptamente, a unos 17 mil pies, en 36 segundos. Un avión en un descenso normal son unos 1.000 a 1.500 pies por minuto. Expuso el avión a una situación estructural muy importante. A tal grado que pierde el timón de dirección. De esa manera es que se puede valorar que el avión pudo haber llegado a casi superar la barrera del sonido. Y eso es muy grave", explicó el experto.

"En el radar lo primero que aparece es el capitán que pone 7.700, alarma general, en emergencia. Luego activa el 7.500, ese código significa secuestro aéreo. Ahí la alarma se activa en lo que son los dos aeropuertos. Y descubrieron que en la cabina esta persona había tratado de destrozar todas las partes para que no fuera posible aterrizar el avión", dijo y consideró que fue "un milagro" que justo estaba la tripulación inglesa y que los pasajeros actuaron rápidamente.