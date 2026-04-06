Especialista en hongos silvestres explicó cuáles no recolectar ni consumir tras advertencia de MSP para evitar intoxicaciones

El especialista en hongos silvestres , Alejandro Sequeira, explicó a Subrayado que los que tengan sombrero y pie y con laminillas blancas no sean recolectados.

Sequeira presentó el llamado hongo de láminas verdes que muchas veces se confunde con un hongo comestible en Europa. En Uruguay el que más abunda es este tipo de hongo que mostró el experto que es bastante tóxico a nivel intestinal.

"El que causa mayor intoxicación en el Río de la Plata, poco más en Argentina, no son casos letales la mayoría, pero genera un cuadro bastante complicado", explicó.

Y agregó: "Solamente intoxican los hongos cuando son ingeridos, cuando la carne del hongo llega al tubo digestivo. Tocarlo, olerlo, manipularlo, no es problemático".

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en las últimas horas en el que advierte sobre los riesgos del consumo de hongos silvestres en plena temporada de recolección. El pasado año se registraron intoxicaciones, por lo que reitera la importancia de la prevención.

Si bien en Uruguay existen especies comestibles, también hay variedades altamente tóxicas que pueden confundirse con facilidad, entre ellas se destaca la Amanita Phalloides, conocida como “Sombrero de la muerte”, una de las más peligrosas. Suele crecer entre marzo y junio, especialmente en zonas con pinos, robles o castaños, y su ingesta puede provocar graves daños hepáticos e incluso la muerte.

Uno de los principales riesgos es la dificultad para distinguir entre hongos seguros y tóxicos sin conocimientos especializados, por eso, el MSP advierte que no se debe confiar en métodos caseros ni en la simple observación.

Los síntomas de intoxicación pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o alteraciones neurológicas. Ante cualquiera de estas señales tras el consumo, se debe consultar de inmediato a un centro de salud.

Las autoridades recomiendan informarse antes de recolectar, no consumir especies que no se identifiquen con certeza, evitar mezclar hongos y comprarlos únicamente en comercios habilitados. además, recuerdan que cocinar o secar los hongos tóxicos no elimina sus efectos.