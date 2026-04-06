RECIBÍ EL NEWSLETTER
MISIÓN ARTEMIS II

Astronautas pasaron por detrás de la Luna y estuvieron incomunicados con la Tierra por unos 40 minutos

La cápsula Orión está orbitando la Luna a gran velocidad, en el primer sobrevuelo tripulado en más de 50 años. Luego hará un giro en U para regresar a la Tierra.

Misión Artemis II. Foto: AFP

Misión Artemis II. Foto: AFP

El control de la misión de la NASA en Houston restableció las comunicaciones con los astronautas de Artemis II que viajan alrededor de la Luna luego de estar completamente incomunicados con la Tierra durante cerca de 40 minutos este lunes.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna.

"Al encender los motores rumbo a la Luna, dije que no estábamos dejando la Tierra, y es cierto", declaró.

astronautas de artemis ii se convirtieron en los humanos que viajaron mas lejos de la tierra; segui en vivo la mision
Seguí leyendo

Astronautas de Artemis II se convirtieron en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra; seguí en vivo la misión

La tripulación realiza un sobrevuelo que durará cerca de seis horas, y en el que documentarán características de la Luna que antes solo eran conocidas por fotografías tomadas por robots.

Derek Buzasi, profesor de Astronomía de la Universidad de Chicago, describió el periodo de soledad absoluta de los astronautas como "emocionante, en un sentido algo aterrador".

Más temprano el lunes, los tripulantes de la nave Orión se convirtieron en los humanos que más lejos han estado del planeta.

El periodo de observación del sobrevuelo continuará hasta cerca de las 2120, hora del este de Estados Unidos (22:20 de Uruguay).

Al final del sobrevuelo, los astronautas serán testigos de un eclipse solar, cuando el Sol estará detrás de la Luna.

La cápsula Orión está orbitando la Luna a gran velocidad, en el primer sobrevuelo tripulado en más de 50 años. Luego hará un giro en U para regresar a la Tierra en una llamada "trayectoria de retorno libre". El viaje de regreso tardará unos cuatro días.

La transmisión:

Embed - NASA's Artemis II Live Mission Coverage (Official Broadcast)

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
GREGORIO AZNÁREZ

Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9
fatal

Un hombre en moto murió tras chocar con un camión de residuos en 18 de Julio y Roxlo
MAL TIEMPO DE LUNES A MIÉRCOLES

Aviso del Inumet por "tormentas fuertes y posterior formación de un ciclón extratropical"
SE INVESTIGA COMO HOMICIDIO

Rocha: encuentran el cuerpo del hombre cuya camioneta apareció incendiada cerca del Chuy

Te puede interesar

Orsi y Civila presentarán este martes el nuevo plan para atender a las personas en situación de calle video
PLAN DEL MIDES

Orsi y Civila presentarán este martes el nuevo plan para atender a las personas en situación de calle
Justicia resolvió que Mauvezín aguarde el juicio con arresto domiciliario nocturno; Penadés continúa en prisión
PRÓRROGA DE MEDIDAS CAUTELARES

Justicia resolvió que Mauvezín aguarde el juicio con arresto domiciliario nocturno; Penadés continúa en prisión
Misión Artemis II. Foto: AFP video
MISIÓN ARTEMIS II

Astronautas pasaron por detrás de la Luna y estuvieron incomunicados con la Tierra por unos 40 minutos

Dejá tu comentario