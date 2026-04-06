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PRÓRROGA DE MEDIDAS CAUTELARES

Justicia resolvió que Mauvezín aguarde el juicio con arresto domiciliario nocturno; Penadés continúa en prisión

La Fiscalía apeló la decisión de la Justicia de que Mauvezin, investigado por siete delitos vinculado a delitos sexuales contra menores, no siga en prisión preventiva.

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La Justicia mantuvo la prisión preventiva contra Gustavo Penadés por 180 días más, pero cambió la de Sebastián Mauvezín, que también aguardaba en la cárcel, para arresto domiciliario nocturno. Ambos aguardan juicio por delitos sexuales contra menores.

La Fiscalía que lleva la investigación apeló la medida cautelar de Mauvezín.

En octubre, la fiscal Isabel Ithurralde pidió una pena de 16 años de reclusión contra Penadés, por lo que se considera riesgo de fuga del exsenador. El 10 de octubre de 2023 fue imputado por 22 delitos: 11 de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 de abuso sexual especialmente agravados, 3 de abuso sexual agravados, 1 de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores y 1 de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real, en calidad de autor.

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Ese mismo día fue imputado también el profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. Ithurralde solicitó, en su caso, 6 años de cárcel.

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Foto: FocoUy.
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