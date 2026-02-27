Especialista explicó por qué el déficit hídrico aumenta el poder de contagio de la gripe aviar

La veterinaria Carolina Acevedo explicó que el déficit hídrico aumenta el poder de contagio de la gripe aviar en aves de la fauna silvestre y llamó a extremar los cuidados en otros animales.

La especialista indicó que la enfermedad se da a través de la llegada de aves migratorias del hemisferio norte con el ingreso del invierno. El déficit hídrico hace que las aves migratorias se junten más en las aguadas y en los espacios que se reducen. "Ahí es que se produce el mayor contagio", afirmó.

Acevedo sostuvo que los virus, como el de la influenza, están en circulación todos los años y pueden o no surgir brotes. Recordó que a mediados del año pasado hubo un brote en Argentina en aves de producción.

La experta aclaró que no es un virus que se relacione directamente con la sequía sino que las aves se notan más por la menor cantidad de agua. "Cuando más se agrupan, mayor poder de contagio tiene", reiteró.

El virus tiene un elevado nivel de mortandad en las aves, por eso la importancia que no ingrese en el ámbito de las aves de producción. En Estados Unidos, se han registrado brotes de influenza aviar en bovinos, en tambos de California, que tiene como consecuencia la producción de cuadros de mastitis, una infección a nivel de la glándula mamaria de las vacas.

En cambio, en perros y en gatos se han registrado pocos focos con cuadros bastante diversos. Por eso, la necesidad de evitar que los animales estén en contacto con las aves silvestres.

RECOMENDACIONES

La Armada Nacional informó a la población que debido a casos detectados por el Ministerio de Ambiente de influenza aviar se solicita lo siguiente:

No manipular, no acercarse, ni asistir a aves silvestres.

No manipular, no acercarse, ni asistir a mamíferos silvestres.

Evitar el contacto de animales domésticos con fauna silvestre, incluso depredación, consumo o acercamiento a animales muertos.

Evitar permanecer en zonas con alta densidad de aves migratorias y colonias de mamíferos marinos, tanto de personas como de animales domésticos.

En caso de detectar animales muertos o con sospecha de enfermedad, notificar de inmediato por medio del teléfono 098 490 889 o al correo electrónico [email protected] y en lo posible indicar lugar, fecha y hora, número de aves, especie y estado del animal.

Además, se recuerda que por ley se protege todas las especies de animales silvestres y el decreto reglamentario prohíbe la tenencia, caza, transporte, entre otros, da fauna silvestre, sin las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Ambiente.

También, hay recomendaciones a sitios con fauna silvestre. Por ejemplo, aumentar las medidas de higiene y desinfección de superficies, equipos, vehículos y otros, restringir ingresos al sitio y minimizar posibles riesgos a la salud pública y el contacto directo con animales.

Se insta a denunciar inmediatamente casos sospechosos de gripe aviar.