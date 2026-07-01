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80% DE ACCIDENTES OCURRE EN HOGAR

Especialista advierte por cantidad de accidentes domésticos con quemaduras en niños; el caso de Natasha de 11 años

La niña está internada desde el 13 de mayo en el Hospital Pereira Rossell tras accidentarse luego de intentar prender la estufa con nafta en su casa. Sufrió lesiones internas y externas en cara, tórax, brazos y espalda.

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La Unidad de Quemados y Rehabilitación del Hospital Pereira Rossell alerta sobre la alta cifra de niños quemados en accidentes domésticos que se produjeron en lo que va del año.

La directora de la unidad, Beatriz Manaro, dijo que Uruguay mantiene cifras promedio de unas 3.000 asistencias en policlínica e internaciones y unas 280 cirugías al año por quemaduras en niños. En los primeros seis meses y cuando el invierno lleva pocos días de comenzado, van 157 intervenciones quirúrgicas.

El 80% de las quemaduras se da en menores de 5 años y ocho de cada diez accidentes se produce en el hogar, principalmente, en la cocina. Manaro instó a los padres y adultos responsables a estar atentos en esta época con el uso de estufas para calefaccionarse o secar ropa, tener cuidado con los mangos de las ollas con líquidos calientes, y al momento de la ducha recomendó comenzar con agua fría e ir templándola con caliente.

Vista aérea de TCP, Katoen Natie. 
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Se busca evitar accidentes que aumentar y disparan los ingresos por quemaduras. Manaro pidió tener conciencia, porque una quemadura implica meses de internación y años de recuperación, con cicatrices que quedan para siempre y producen cambios en la imagen con un problema emocional y psicológico para la víctima.

EL CASO DE NATASHA

Natasha tiene 11 años y hace casi dos meses que está internada en el Pereira Rossell, luego de quemarse el 40% de su cuerpo al usar nafta para prender la estufa de su casa. Su mamá Haydée contó a Subrayado cómo fue el accidente y la recuperación que está realizando en la Unidad de Quemados.

El 13 de mayo, la niña se levantó con frío y usó un poco de nafta que su madre había dejado en un bidón al lado de la heladera para prender la estufa. Su madre había ido a trabajar y a las 8 de la mañana la llamaron para decirle que se casa de había incendiado con su hija adentro.

Llegó consciente al hospital, la entubaron, la sedaron y pasó a CTI en estado muy grave con lesiones internas y externas en cara, tórax, brazos y espalda. Su madre asegura que han sido días difíciles, de mucho dolor y angustia. "No es fácil verla llorar, no es fácil verla sufrir", aseguró.

HISTORIA NIÑA

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