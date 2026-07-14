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"Ni en mis mejores sueños pensaba algo así", dijo Pedro Porro, el autor del segundo gol de España

"Francia es una selección muy difícil. Esto es un éxito de todo el equipo, no es nada mía, es de todos", indicó.

AFP

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El defensa Pedro Porro, autor de uno de los tantos de España en el triunfo 2-0 ante Francia en semifinales del Mundial y elegido mejor jugador del partido (MVP), afirmó que optar este domingo al trofeo más importante del fútbol es "un sueño hecho realidad".

"Estoy muy feliz por la actitud del equipo, de principio a final. Hoy hemos hecho todo lo que había que hacer. Es un sueño hecho realidad, es algo que ni en mis mejores sueños podía haber pensado esto", dijo Porro justo después de la victoria de este martes cerca de Dallas.

"Francia es una selección muy difícil. Esto es un éxito de todo el equipo, no es nada mía, es de todos. Sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era tener el balón. Hemos sabido contrarrestar sus puntos fuertes", se enorgulleció.

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Porro fue sustituido antes del final del partido por problemas físicos, dejando su lugar en el campo a Marcos Llorente en el minuto 84.

"Son cosas del partido. No sé ni qué minuto era cuando me han cambiado, no podía más, no podía seguir", admitió el jugador del Tottenham inglés tras sufrir "una molestia en los isquios".

Preguntado sobre si cree que estará en condiciones de estar el domingo en la final ante Argentina o Inglaterra, Porro se mostro tan confiando como cauto.

"Sí, pero vamos a ver. Ahora mismo te diría que estoy muerto. Pero quedan días y hay tiempo para pensar en la recuperación para estar bien para un partido tan importante", sonrió ante la perspectiva del partido más importante de su vida.

FUENTE: AFP

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