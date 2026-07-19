España le ganó en el alargue a Argentina y se consagró campeona del Mundial 2026

Foto: AFP. Ceremonia en la previa de la final de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo tiene este domingo un nuevo dueño. Argentina, liderada por Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal como una de sus figuras, se enfrentan por el título mundial en el estadio MetLife, a las afueras de Nueva York.

El partido se juega desde las 16:00 horas de Uruguay. En el estadio está presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asiste por primera vez a un encuentro del torneo. El país norteamericano es sede de la mayoría de los partidos del primer Mundial con 48 selecciones, organizado junto a México y Canadá.

En vivo | España 1 - Argentina 0

Foto: AFP.

España convirtió en el segundo tiempo del alargue (106'). Le gana a Argentina 1-0 con gol de Ferrán Torres.

Las selecciones fueron a la prórroga en la final del Mundial de 2026, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario este domingo a las afueras de Nueva York.

La Albiceleste debía resistir los 30 minutos del alargue con un hombre menos, debido a que el mediocampista Enzo Fernández fue expulsado en el descuento (90+4') por una doble amarilla, tras una dura entrada contra el defensa ibérico Pau Cubarsí.

El portero albiceleste, Emiliano Martínez, mantuvo con vida a los campeones defensores en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, adonde asiste el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Dibu, héroe de la consagración en Catar 2022, atajó nueve remates de la Roja en una contienda en la que Argentina no ha hecho un solo tiro a puerta y Lionel Messi ha estado desconectado del juego.

Primer tiempo

Argentina y España cerraron el primer tiempo de la final del Mundial de 2026 con un empate sin goles este domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Bajo la observación del presidente estadounidense, Donald Trump, argentinos y españoles protagonizaron una primera parte muy disputada y de pocas acciones de gol.

Los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que la Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').

El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.

La final del Mundial más grande de la historia, realizado en tres países y en el que participaron 48 equipos, se disputa en una tarde calurosa en el MetLife Stadium, con la presencia de más de 80.000 espectadores.

Otros detalles

Foto: AFP. Ceremonia en la previa de la final de la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que Trump será quien entregue el trofeo al campeón. Argentina busca su cuarta estrella y su segundo título consecutivo tras la consagración en Catar 2022, mientras que España intenta sumar su segundo Mundial luego del conquistado en Sudáfrica 2010.

El duelo entre los campeones de América y Europa es inédito en una final mundialista. Además, por primera vez los ganadores recibirán anillos, una tradición tomada de los deportes estadounidenses, y hay un espectáculo de entretiempo como parte de la estrategia de la FIFA para impulsar la popularidad del fútbol en Estados Unidos.