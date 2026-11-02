España identifica a 12 extranjeros muertos en el accidente ferroviario, incluidos dos latinoamericanos

El accidente ferroviario de la semana pasada en España dejó por lo menos 12 extranjeros muertos entre las 69 víctimas que fallecieron, incluidos cuatro estadounidenses, un argentino y un mexicano, informaron el domingo las autoridades.

Un organismo judicial creado para hacer la identificación ya había anunciado la muerte de un francés y un portugués, además de 54 españoles.

Las restantes víctimas extranjeras anunciadas el domingo son de nacionalidad francesa, canadiense, japonesa, portuguesa y checa, además de los dos latinoamericanos y los estadounidenses.

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Salvo tres, todas las víctimas que dejó el choque de trenes de alta velocidad ya fueron identificadas, señaló el organismo en un comunicado.

Tres avisos de persona desaparecida permanecen vigentes, indicaron las autoridades. Se trata de dos australianos y un japonés.

El desastre del miércoles pasado fue el segundo accidente ferroviario este año en España, después del que dejó 46 muertos en enero en Andalucía y es uno de los peores de este siglo en Europa.

El accidente ocurrió cuando un tren de la empresa nacional Renfe chocó por detrás, en la misma vía, con un tren del operador privado Iryo que se encontraba detenido.

El accidente se produjo a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

El tren de Iryo se había visto obligado a detenerse después de un desperfecto informático en el sistema de señalización.

FUENTE: AFP.