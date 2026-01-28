RECIBÍ EL NEWSLETTER
España espera reabrir en diez días la línea cerrada por el accidente ferroviario que dejó 45 muertos

El balance definitivo del accidente fue de 45 muertos y más de un centenar de heridos, informaron las autoridades.

Foto: AFP. Choque de trenes causa 45 muertos en España.&nbsp;

La línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, suspendida desde la catástrofe ferroviaria de Adamuz del 18 de enero que mató a 45 personas, reabrirá en unos "10 días", anunció el miércoles el ministro español de Transportes.

"Hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz", señaló en X el ministro Óscar Puente.

"Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales", para entonces retomar "el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla", agregó.

El 18 de enero, los últimos coches de un tren del operador privado italiano Iryo descarrilaron a la altura de Adamuz cuando cubrían la ruta de Málaga a Madrid, invadiendo la vía contraria. Justo en ese momento iba a pasar un tren de la compañía pública española Renfe, lo que provocó una colisión entre los dos convoyes que transportaban en conjunto 480 pasajeros.

El balance definitivo de la tragedia, que reavivó el debate sobre el estado del mantenimiento de la red ferroviaria española, fue de 45 muertos y más de un centenar de heridos, según las autoridades.

Los investigadores siguen estudiando el accidente, pero por ahora se inclinan por la hipótesis de una rotura de una soldadura en un raíl como la causa del descarrilamiento del tren de Iryo.

Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la china.

La línea de tren de alta velocidad Madrid-Sevilla fue la primera de su tipo en abrirse en España, en 1992, con motivo de la Exposición Universal en la capital andaluza.

FUENTE: AFP.

