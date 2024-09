Espacio 609 lanzó su campaña con espectáculos y oratoria de Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez

Blanca Rodríguez comenzó recordando que cuando realizaron el anuncio oficial de su integración como segunda en la lista al Senado de Espacio 609, ella habló de cómo y por qué tomó esta decisión.

Ahora, afirmó Blanca es momento de contar "como voy a seguir, con ustedes, porque es con ustedes o no es".

Luego de recordar su infancia y las oportunidades que le dieron sus padres, Rodríguez expresó "tenemos que recrear y reconstruir ese Uruguay en donde los niños, van a la escuela, al liceo o a la Utu (...) todos trataban de que tuviéramos una vida que nos prometiera un futuro diferente. Yo les pido con humildad que me acompañen a recuperar ese clima, ese clima de sociedad, ese clima de convivencia, ese clima sin rispidez, sin agresiones, sin violencia. Claro que violencia es el delito, pero violencia también es no tener techo, violencia también es no tener un plato de comida, violencia es no ir a la escuela, violencia es una casa sin libros. Todo eso además del trabajo (...) la primera medida de la seguridad es incluir".

"Tengo que ser fiel a ese origen de donde vengo y tratar de que esa esclera en la que yo me subí con la educación y no me puede bajar nadie, se suban todos los niños de este país", afirmó Rodríguez y agregó "tenemos una deuda enorme con los niños en Uruguay, somos el país con la mayor infantilización de la pobreza de la región. Allí tenemos una deuda enorme, los niños se tienen que transformar en el foco de nuestros esfuerzos, en el foco de nuestros recursos humanos y materiales".

Por su parte el senador Alejandro Sánchez comenzó su oratoria refiriéndose a Mujica y Topolansky “en los hombros de gigantes como Pepe Mujica y Lucía Topolansky, venimos a decir acá que vamos a levantar las banderas, el compromiso, la historia y la sensibilidad de lo que nos han enseñado. (...) Sabés muy bien, Pepe querido, que en el corazón de tu pueblo querido, anida siempre tu militancia, presencia y coherencia de aquellos luchadores.””.

