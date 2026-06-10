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ADEOM SE OPONE AL CAMBIO

IMM comenzó el traspaso del casino Parque Hotel al Ministerio de Economía; su gerenta pasó a Compras

El sindicato de Adeom se opone al cambio y reclama a las autoridades departamentales incentivos para los 50 trabajadores que se desempeñan en la sala.

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Una resolución del intendente de Montevideo, Mario Bergara, resolvió dejar sin efecto a Lorena Infante como gerenta de Casinos para contratarla como gerenta de Compras. El cambio está adjudicado al "inminente traspaso" del casino de la Intendencia de Montevideo a la Dirección de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas.

El MEF ya administra los casinos Nogaró, Victoria Plaza, Piriápolis, Rivera y 31 salas.

Ante la decisión de que la intendencia deje de contar con esta unidad, el sindicato de Adeom negocia por la situación de los funcionarios.

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La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo que se encuentran en la etapa de discutir el futuro de los 50 trabajadores. El sector de casinos computa su jubilación por insalubridad y, por eso, gran parte de los trabajadores estarían en condiciones de retirarse, pero muchos no llegan a los 50 años.

Desde el sindicato, se busca la reconversión de los trabajadores que aún no tienen causal jubilatoria, teniendo en cuenta que en casinos realizan tareas específicas de ese sector y no tendrían otro lugar en la intendencia en el que pudieran desarrollarse.

Plantean un retiro incentivado y el viernes volverán a reunirse con las autoridades departamentales.

En la respuesta del director de Casinos, Fernando Estevez, al pedido de informes del senador nacionalista Martín Lema se informa que no está previsto el traspaso de los funcionarios debido a que la explotación será con el personal de la unidad, según la comunicación de febrero de este año.

En tanto, el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala recordó las pérdidas de los últimos años. En 2024, el casino cerró con un déficit de 83 millones de pesos y en 2023, de 88 millones de pesos.

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