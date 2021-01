"Escuela de verano" comienza mañana con 8600 niños inscriptos, pero aún hay cupos

Hay unos 8600 escolares inscriptos, casi cuatro mil menos en lo que era el programa educativo el año pasado. Según las autoridades la merma en la matricula en las Escuelas de verano es por que se inscribieron menos familias.

“Es un año particular, hay familias que no están trabajando y de repente pueden hacerse cargo del cuidado de sus hijos en verano, que otros años no (…) Depende de la cantidad de familias que se acercan , no hubo ningún tipo de limitante”, dijo Graciela Fabeyro, Dir. Gral del Consejo de Educación inicial y Primaria.

Si bien las inscripciones cerraron en diciembre aún hay unos tres mil cupos que podrán ir ocupándose en estos días, dependiendo de las posibilidades de cada una de las 135 escuelas que comienzan a funcionar mañana.