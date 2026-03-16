Escuela a la que asistía la niña que falleció por meningitis no da clases este lunes y prepara contención para los niños

La escuela 182 de Flor de Maroñas cerró sus puertas este lunes y no hay clases debido al fallecimiento por meningitis de una niña que asistía a primer año.

En el portón de la escuela colgaron un cartel que dice: “Ante la lamentable pérdida física de una de las integrantes de nuestra escuela, en el día de hoy los alumnos no asistirán a clase”.

Y agrega: “El personal docente y no docente sí lo hará. Necesitamos pensar estrategias y herramientas para poder contener emocionalmente a los niños”.

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La dirección de escuela resolverá con Primaria si el martes habrá clases.

La niña tenía 6 años y concurrió hasta el jueves a la escuela. Fue internada el viernes y el sábado derivada a un CTI, donde lamentablemente falleció en la madrugada del domingo.

El Ministerio de Salud activó el protocolo sanitario, que incluye medicación preventiva para alumnos y docentes. Lo mismo se hizo con los familiares de la niña.