RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESCUELA 182, FLOR DE MAROÑAS

Escuela a la que asistía la niña que falleció por meningitis no da clases este lunes y prepara contención para los niños

Un cartel en el portón de la escuela indica que este lunes no hay clases por el fallecimiento de una niña con meningitis. Maestros y funcionarios preparan la contención emocional de los niños, dice el cartel.

Escuela-182-flor-de-maroñas-cartel-puerta-foto-Martín-Abreu
Escuela-182-flor-de-maroñas

En el portón de la escuela colgaron un cartel que dice: “Ante la lamentable pérdida física de una de las integrantes de nuestra escuela, en el día de hoy los alumnos no asistirán a clase”.

Y agrega: “El personal docente y no docente sí lo hará. Necesitamos pensar estrategias y herramientas para poder contener emocionalmente a los niños”.

Entregan carta a Orsi en rechazo a la represa de Casupá e invitan al presidente a recorrer la zona. Foto: adjunta al comunicado enviado a los medios.
Seguí leyendo

Entregan carta a Orsi en rechazo a la represa de Casupá e invitan al presidente a recorrer la zona

La dirección de escuela resolverá con Primaria si el martes habrá clases.

La niña tenía 6 años y concurrió hasta el jueves a la escuela. Fue internada el viernes y el sábado derivada a un CTI, donde lamentablemente falleció en la madrugada del domingo.

El Ministerio de Salud activó el protocolo sanitario, que incluye medicación preventiva para alumnos y docentes. Lo mismo se hizo con los familiares de la niña.

Escuela-182-flor-de-maroñas
Temas de la nota

Lo más visto

MORA-Contenidos
SINIESTRO FATAL

Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caída de vehículo desde las barrancas de Arazatí, en San José
CONFIRMÓ ANEP

Falleció una niña por meningitis; concurría a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
KILÓMETRO 18

Dos fallecidos y un lesionado es el resultado de un siniestro de tránsito en ruta 107, Canelones
GOBIERNO DE BOLIVIA

Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles: calculan en más de USD 15 millones incautaciones vinculadas a Marset
INICIAN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Padre de bebé que nació en la calle denuncia malos tratos y falta de atención del Hospital de Artigas

Te puede interesar

Sebastián Marset comparece ante la primera audiencia judicial tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos
JUICIO AL NARCO URUGUAYO

Sebastián Marset comparece ante la primera audiencia judicial tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos
Escuela a la que asistía la niña que falleció por meningitis no da clases este lunes y prepara contención para los niños video
ESCUELA 182, FLOR DE MAROÑAS

Escuela a la que asistía la niña que falleció por meningitis no da clases este lunes y prepara contención para los niños
Fotos: Policía Caminera. Cuatro víctimas iban en motos, una en auto. video
siniestralidad

Cinco personas murieron este fin de semana en accidentes de tránsito: cuatro de ellas iban en moto

Dejá tu comentario