Protesta de padres en la escuela N° 4 por problemas edilicios: denuncian riesgo para los niños

Un grupo de padres y madres de alumnos de la escuela N.º 4, ubicada en Canelones y Salterain, realizaron una protesta este viernes de mañana por problemas edilicios en el centro de estudios que, denuncian, ponen en riesgo a los niños.

De acuerdo a imágenes tomadas dentro de la escuela, los padres señalan el derrumbe de una pared y problemas en los baños.

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Embed #AHORA Protesta de padres frente a la Escuela Nº4, en Canelones y Salterain, por malas condiciones edilicias. Denuncian peligro para los niños y exigen obras de reparación. Tránsito alterado en la zona.

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Padres y madres exigen de las autoridades una respuesta urgente, con obras edilicias que garanticen la seguridad de los niños.

El presidente del Codicen de la Anep Pablo Caggiani está al tanto de la situación y ha dicho que tienen planificadas las obras en esa escuela por 90 millones de pesos.