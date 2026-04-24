Un grupo de padres y madres de alumnos de la escuela N.º 4, ubicada en Canelones y Salterain, realizaron una protesta este viernes de mañana por problemas edilicios en el centro de estudios que, denuncian, ponen en riesgo a los niños.
Protesta de padres en la escuela N° 4 por problemas edilicios: denuncian riesgo para los niños
Padres y madres de alumnos de la escuela N.º 4 realizaron una protesta en la calle por problemas edilicios que, denuncian, ponen en riesgo a los niños.
De acuerdo a imágenes tomadas dentro de la escuela, los padres señalan el derrumbe de una pared y problemas en los baños.
El informe en Arriba Gente:
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Padres y madres exigen de las autoridades una respuesta urgente, con obras edilicias que garanticen la seguridad de los niños.
El presidente del Codicen de la Anep Pablo Caggiani está al tanto de la situación y ha dicho que tienen planificadas las obras en esa escuela por 90 millones de pesos.
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