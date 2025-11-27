RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRIMERO DEL PAÍS

Inauguraron primer tótem 911 en plaza Matriz; Interior prevé la instalación de más puestos en la capital

El jefe de Policía, Pablo Lotito, dijo que serán colocados en puntos accesibles para que las personas puedan gestionar las diferentes emergencias.

tótem-ciudad-vieja
totem-sarandí-ciudad-vieja

Con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quedó inaugurado este jueves el primer tótem 911 del país que funcionará en plaza Matriz, en Ciudad Vieja.

El jefe de Policía, Pablo Lotito, dijo en rueda de prensa que continuarán instalando estos dispositivos en distintos puntos de la ciudad, que destacan por su accesibilidad para que las personas puedan gestionar las diferentes emergencias.

"También se van a instalar tótem de autogestión donde van a poder gestionar denuncias online ya sea ante la Policía o ante algún otra institución del Estado".

tribunal de apelaciones penal confirmo la prision preventiva de betito suarez
Seguí leyendo

Tribunal de Apelaciones Penal confirmó la prisión preventiva de "Betito" Suárez

Lotito dijo que el patrullaje se ha incrementado en Ciudad Vieja y se encuentran abocados en la refacción del quiosco que se encuentra en la rambla y Sarandí. Allí será la base de salida de los efectivos con motivo de la temporada estival.

Comerciantes de la zona valoraron esta iniciativa del Tótem, pero muestran preocupación para la seguridad en la zona puntualmente de personas en la calle que espantan a los turistas y así disminuyen las ventas.

COMERCIANTES CIUDAD VIEJA

Temas de la nota

Lo más visto

Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras
SINIESTRO CONCILIACIÓN

Motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta; el conductor fue retenido por vecinos a pocas cuadras
PUNTA CARRETAS

Denuncian que dos adolescentes de 13 y 14 años fueron perseguidos, acosados y amenazados por ser judíos
VEREDAS ROTAS O NUEVAS

El plan de la Intendencia para arreglar veredas de Montevideo: Bergara dijo que lo pagará el vecino en varios años
"ES IMPOSIBLE, ES INACEPTABLE"

Orsi aclaró sus dichos sobre la seguridad en El Salvador y Bukele: "Es un ejemplo a analizar, no a seguir"
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca", dijo jefe de Policía de Canelones sobre el triple homicidio en 18 de Mayo

Te puede interesar

Declararon inimputable al joven que mató a sus padres y a su hermano en Ciudad 18 de Mayo
CUMPLIRÁ 180 DÍAS EN CENTRO DE SALUD

Declararon inimputable al joven que mató a sus padres y a su hermano en Ciudad 18 de Mayo
Tribunal de Apelaciones Penal confirmó la prisión preventiva de Betito Suárez
CUMPLE PRISIÓN PREVENTIVA

Tribunal de Apelaciones Penal confirmó la prisión preventiva de "Betito" Suárez
Inauguraron primer tótem 911 en plaza Matriz; Interior prevé la instalación de más puestos en la capital video
PRIMERO DEL PAÍS

Inauguraron primer tótem 911 en plaza Matriz; Interior prevé la instalación de más puestos en la capital

Dejá tu comentario