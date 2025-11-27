Inauguraron primer tótem 911 en plaza Matriz; Interior prevé la instalación de más puestos en la capital

Con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quedó inaugurado este jueves el primer tótem 911 del país que funcionará en plaza Matriz , en Ciudad Vieja.

El jefe de Policía, Pablo Lotito, dijo en rueda de prensa que continuarán instalando estos dispositivos en distintos puntos de la ciudad, que destacan por su accesibilidad para que las personas puedan gestionar las diferentes emergencias.

"También se van a instalar tótem de autogestión donde van a poder gestionar denuncias online ya sea ante la Policía o ante algún otra institución del Estado".

Lotito dijo que el patrullaje se ha incrementado en Ciudad Vieja y se encuentran abocados en la refacción del quiosco que se encuentra en la rambla y Sarandí. Allí será la base de salida de los efectivos con motivo de la temporada estival.

Comerciantes de la zona valoraron esta iniciativa del Tótem, pero muestran preocupación para la seguridad en la zona puntualmente de personas en la calle que espantan a los turistas y así disminuyen las ventas.