RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERATIVO POLICIAL

Escondido en una casa y armado: tercer recluso fugado de la cárcel de Durazno fue recapturado

"Era el más peligroso porque estaba por rapiña. Había sido condenado el mes pasado, el 20 de julio por rapiña agravada", dijo el jefe de la Policía de Durazno.

operativo-captura-preso-durazno

Tres reclusos escaparon entre miércoles y jueves de la cárcel de Durazno, la Unidad 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Dos fueron recapturados a las pocas horas y el tercero fue detenido esta mañana tras un operativo alrededor de una casa.

Gabriel Lima, jefe de Policía de ese departamento, relató que uno de los delincuentes cometió un delito de hurto en su huida. "Fue condenado por la autoevasión, pero así mismo por ese delito de hurto", dijo.

En el caso del tercer fugado, por la mañana la Policía fue notificada de que podría estar en una vivienda. "Era el más peligroso porque estaba por rapiña. Había sido condenado el mes pasado, el 20 de julio por rapiña agravada", detalló.

condenaron a 14 anos de carcel a un hombre que agredio, privo de libertad y abuso sexualmente a su pareja
Seguí leyendo

Condenaron a 14 años de cárcel a un hombre que agredió, privó de libertad y abusó sexualmente a su pareja

"Se implementó un dispositivo de seguridad con un perímetro primario, que es la finca y un perímetro más amplio, que es la manzana, y se dio cuenta a la Fiscalía, que dispuso mantener la vigilancia y que concurrieran negociadores de la Guardia Republicana para tratar de en horas de la mañana poder convencer a esta persona de que se entregara", explicó sobre el procedimiento.

El delincuente estaba armado con una escopeta, con seis proyectiles, y sabía que la Policía estaba fuera. También tenía un corte carcelario y dos cuchillos, pero finalmente lograron capturarlo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
ARTIGAS

Padres de cuatro menores de edad condenados en caso de abuso sexual; empresario y tío de los niños están imputados
dos recapturados

Tres presos se fugaron en dos días de la cárcel de Durazno: uno de ellos aprovechó a robar en un comercio
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad

Te puede interesar

Detuvieron a una persona vinculada a los incidentes en el clásico; investigan si fue quien arrojó la bengala
A DISPOSICIÓN DE FISCALÍA

Detuvieron a una persona vinculada a los incidentes en el clásico; investigan si fue quien arrojó la bengala
Uno a uno: paro de 24 horas de COFE afectará el martes 12 a los servicios en las oficinas públicas
EN RECHAZO A PAUTAS

Uno a uno: paro de 24 horas de COFE afectará el martes 12 a los servicios en las oficinas públicas
Ancap consideró desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo las medidas del sindicato
REAFIRMA VOLUNTAD DE DIÁLOGO

Ancap consideró "desproporcionadas y apartadas del espíritu de diálogo" las medidas del sindicato

Dejá tu comentario