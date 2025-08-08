Escondido en una casa y armado: tercer recluso fugado de la cárcel de Durazno fue recapturado

Tres reclusos escaparon entre miércoles y jueves de la cárcel de Durazno , la Unidad 18 del Instituto Nacional de Rehabilitación. Dos fueron recapturados a las pocas horas y el tercero fue detenido esta mañana tras un operativo alrededor de una casa.

Gabriel Lima, jefe de Policía de ese departamento, relató que uno de los delincuentes cometió un delito de hurto en su huida. "Fue condenado por la autoevasión, pero así mismo por ese delito de hurto", dijo.

En el caso del tercer fugado, por la mañana la Policía fue notificada de que podría estar en una vivienda. "Era el más peligroso porque estaba por rapiña. Había sido condenado el mes pasado, el 20 de julio por rapiña agravada", detalló.

"Se implementó un dispositivo de seguridad con un perímetro primario, que es la finca y un perímetro más amplio, que es la manzana, y se dio cuenta a la Fiscalía, que dispuso mantener la vigilancia y que concurrieran negociadores de la Guardia Republicana para tratar de en horas de la mañana poder convencer a esta persona de que se entregara", explicó sobre el procedimiento.

El delincuente estaba armado con una escopeta, con seis proyectiles, y sabía que la Policía estaba fuera. También tenía un corte carcelario y dos cuchillos, pero finalmente lograron capturarlo.