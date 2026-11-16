Escolares de Rivera que clasificaron a Olimpíada de Matemática pudieron visitar Montevideo este fin de semana.

"Finalmente cumplimos nuestro sueño, llegamos a Montevideo gracias a todos los que nos dieron apoyo", dijo Ignacio.

Consultado por Subrayado sobre cómo está viviendo el día, Ignacio comentó: "Si te digo la verdad, para mí es muy surrealista porque vinimos a las 4 de la mañana para acá. Nos esperaron con una comida bien rica".

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Los siete niños de las escuelas 109 y 7 clasificaron a las olimpíadas, pero por falta de recursos no podían organizarse para viajar a la capital todos juntos.

Subrayado realizó la semana pasada una entrevista a Ignacio, uno de los niños. Contó que estaban realizando distintas campañas para poder viajar y luego el video se hizo viral y mucha gente los ayudó.

Además, el Ministerio de Turismo se comunicó con las familias y, a través de su programa Turismo Social, trajeron a los siete alumnos, a sus familias y a sus docentes a visitar Montevideo.

"Estoy orgullosa por ser la única mujer. Fue medio difícil llegar hasta acá. Mucha matemática esta última semana", comentó la única niña que participa.

Ignacio dijo que le pareció muy interesante la Facultad de Ingeniería porque es una mezcla de electrónica, tecnología, matemática y física.

Subrayado conversó con ellos en estadio Centenario, "está precioso, está enorme, nunca estuve en un estadio de tal magnitud como este".

Los niños se llevan en su corazón las experiencias vividas en la capital del país y el agradecimiento y la alegría de haber cumplido un sueño.