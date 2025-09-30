La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi cuestionó al Frente Amplio (FA) por anunciar que resolvió votar este miércoles de manera urgente el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley integral de lavado de activos, y dijo que “es una pantalla”, “una cortina de humo” tras el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero del domingo pasado.
"Es una pantalla", "una cortina de humo"; Graciela Bianchi criticó al FA por votar de urgencia ley de lavado de activos
La senadora Graciela Bianchi cuestionó a los senadores del FA que anunciaron su decisión de votar este miércoles, de urgencia, los cambios a la ley de lavado de activos. Dijo que buscan “perseguir a los ciudadanos honestos”.
“Pretenden hacerle creer a la gente que con las modificaciones que se hacen a la ley actual de lavado de activos, de la cual soy corredactora, o sea que sé de lo que hablo, se va a frenar el narcotráfico. De ninguna manera, eso es una pantalla para fundamentalmente perseguir a los ciudadanos honestos y levantar el secreto bancario, ir por las libertades individuales en lo que refiere a materia financiera, que no es solamente financiera, es nuestra vida, porque no corresponde las modificaciones que se hacen o se intentan hacer al proyecto antilavado, no son fundamentales, excepto en lo que acabo de decir, de dejar expuesto a todo el mundo, por mi me pueden revisar, pero es un tema de libertades individuales”, dijo Bianchi en rueda de prensa este martes en el Parlamento.
“La academia tiene una opinión diferente al doctor Díaz”, aseguró, en referencia al prosecretario de de Presidenica, el exfiscal general Jorge Díaz.
“Yo ya lo hablé con él y con la academia. La academia no está de acuerdo con que el delito de lavado de activos sea considerado un delito autónomo”, dijo la senador, y finalizó: “Es una cortina de humo para hacerle creer a la población que se persigue al narcotráfico”.
