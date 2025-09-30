"Es una pantalla", "una cortina de humo"; Graciela Bianchi criticó al FA por votar de urgencia ley de lavado de activos

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi cuestionó al Frente Amplio ( FA ) por anunciar que resolvió votar este miércoles de manera urgente el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley integral de lavado de activos , y dijo que “es una pantalla”, “una cortina de humo” tras el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero del domingo pasado.

“Pretenden hacerle creer a la gente que con las modificaciones que se hacen a la ley actual de lavado de activos, de la cual soy corredactora, o sea que sé de lo que hablo, se va a frenar el narcotráfico. De ninguna manera, eso es una pantalla para fundamentalmente perseguir a los ciudadanos honestos y levantar el secreto bancario, ir por las libertades individuales en lo que refiere a materia financiera, que no es solamente financiera, es nuestra vida, porque no corresponde las modificaciones que se hacen o se intentan hacer al proyecto antilavado, no son fundamentales, excepto en lo que acabo de decir, de dejar expuesto a todo el mundo, por mi me pueden revisar, pero es un tema de libertades individuales”, dijo Bianchi en rueda de prensa este martes en el Parlamento.