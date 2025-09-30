Restituyeron custodia policial al exministro del Interior Nicolás Martinelli, tras atentado a Ferrero

Restituyeron la custodia policial para el exministro Nicolás Martinelli, luego del atentado contra la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero.

Esto se debe a que los investigadores presumen que detrás del atentado está la banda de los Albín, que en oportunidades anteriores amenazaron al entonces ministro Martinelli.

Los Albín operan en Cerro Norte y es la misma familia que en 2024 disparó contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y dejó una amenaza al exdirector de este organismo, Luis Mendoza. En esa oportunidad, también fue amenazado el exministro del Interior, información que no trascendió en ese momento.

En agosto de este año, la nueva administración resolvió que Martinelli dejara de tener custodia, pero fue restituida en las últimas horas. No así para el exdirector del INR, Luis Mendoza, quien pidió en febrero que se le fuera quitada. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1973072476025376964&partner=&hide_thread=false Restituyen la custodia policial al exministro del Interior, Nicolás Martinelli, luego del atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. pic.twitter.com/FPqlfrhpYm — Subrayado (@Subrayado) September 30, 2025

