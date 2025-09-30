Justicia rechazó pedido fiscal de arresto domiciliario para el exsenador Charles Carrera

La Justicia rechazó el pedido de la fiscal Sandra Fleitas de darle arresto domiciliario a Charles Carrera , exsenador del Frente Amplio imputado en junio por delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y de utilización de información privilegiada.

El exsenador continuará aguardando los avances de la investigación con las mismas medidas cautelares que le habían sido marcadas a mediado de año, de fijación de domicilio y prohibición de salir del país. La justicia también rechazó el pedido de restricción de acercamiento a testigos que solicitó Fleitas.

La audiencia se llevó adelante este martes. La fiscal Fleitas entiende que Carrera tiene responsabilidad penal por el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre herido de bala en La Paloma, Rocha, presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada.

También por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.

Carrera habría cometido estos delitos cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante el gobierno del FA.

"Me voy con la tranquilidad que llegué. No se hicieron lugar a las medidas restrictivas de prisión domiciliaria por 24 horas. El no poder ejercer el derecho de libertad de expresión a través de las redes o a través de ustedes los trabajadores de la prensa (...) primó el Estado de Derecho, primó la democracia que tenemos en nuestro país", dijo Carrera en rueda de prensa.

Y añadió: "El juez de garantías tuvo un rol muy importante porque jamás se puede cuestionar a una persona que ejerza lo que es el derecho de denunciar, el derecho a defenderse, el derecho a lo que es a ejercer lo que es la libertad de expresión. Todas las medidas que solicitaba la Fiscalía que realmente, con todo respecto se los digo, considero que eran absurdas. Eran medidas que uno puede considerar hasta abusivas".