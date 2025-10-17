RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTA EN EJERCICIO

"Es una desgracia", dijo Cosse tras bebé herido por disparos y habló de la necesidad de "bajar niveles de violencia"

La presidenta en ejercicio aseguró que el Presupuesto que está en el Parlamento aborda la violencia y la inseguridad desde varias aristas y que "va por el rumbo correcto".

carolina-cosse-17-de-octubre

La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, se refirió al ataque a balazos que terminó con un bebé de 10 meses y su padre heridos , se solidarizó con la familia y de que hay que bajar los niveles de violencia en el país. En ese sentido destacó el Presupuesto que está en tratamiento en el Parlamento.

"Es una desgracia. Primero solidarizarme con la familia, mi total solidaridad con la familia. Acompañar a la familia. Y segundo que esto no es algo que empezó ayer. Nosotros venimos ya desde hace unos años, en el Pereira Rossell, su personal técnico, viene denunciando, que cada vez llegan más niños con herida de bala a la urgencia y al CTI", expresó Cosse.

Además, aseguró que "en Uruguay tenemos que bajar los niveles de violencia", una temática que considera se debe abarcar desde varias aristas.

Fotos: FocoUy. Nicolás Martinelli y Carlos Negro.
"Creo que en el Presupuesto nacional hay aspectos interesantes que van por el rumbo correcto que tiene que ver con un encare integral del tema de la violencia. Se habla de incorporar más cámaras, más efectivos, pero también se habla de un programa Más barrios, donde se trabaja en conjunto entre ministerios, para llegar a los barrios pero que no llegue solo la Policía, que llegue la vivienda, la asistencia social, la salud mental", indicó.

En ese sentido, afirmó que las diferencias que marca el Presupuesto tienen que ver con "no irse de los territorios y la aproximación integral".

Temas de la nota

