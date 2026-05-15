Obras alrededor del Palacio Legislativo: Cosse habló con Oddone tras posición contraria del ministro y dijo que él "va a ayudar para que suceda"

La vicepresidenta Carolina Cosse contó este viernes que llamó a Gabriel Oddone tras el comentario negativo que hizo el ministro de Economía sobre la oportunidad de realizar las obras planteadas para el entorno del Palacio Legislativo en el actual marco de restricción fiscal.

Cosse aseguró además que en esa conversación el ministro dijo que la va “a ayudar” para que las obras se concreten si es lo que resuelve el Parlamento.

“Yo no hablo con mis compañeros por la prensa, por lo tanto hablé personalmente con Oddone después de eso, conversamos, y tampoco publico mis conversaciones privadas pero acordé con él que iba a decir lo que habíamos hablado”, dijo Cosse en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Consultada sobre qué le dijo el ministro en esa conversación, la vicepresidenta respondió: “Primero coincidimos en que la prioridad es la infancia. Sin dudas es el presidente quien comanda el Ejecutivo. El presidente se ha expresado a favor de este proyecto y me ha pedido más información, cosa que ya le mandé, y también le recordé a Gabriel, al ministro, que juntos acordamos el presupuesto del Palacio Legislativo y lo puse al tanto de estas mismas cosas que estamos hablando, de que esto era en el marco de los 100 años, que esto tenía en cuenta a la infancia por su característica social, que apoyaba a la educación por lo que estoy diciendo de que los estudiantes del barrio no tienen un lugar donde trabajar y demás, y que además aporta sustantivamente a la seguridad de la zona, de múltiples sentidos”.

Entonces, ante la repregunta sobre qué le dijo Oddone, Cosse agregó: “Que nos iba a ayudar en lo que decidiéramos”.

Después de esto, la vicepresidenta dijo que para ella “el tema terminó”, pero sobre lo que quiso decir el ministro con eso de que va “a ayudar”, agregó: “Lo que quiere decir es que él, como ministro de Economía, lo que nosotros resolvamos en el marco de nuestro presupuesto que está votado por todos los partidos políticos, va a ayudar para que suceda, eso quiere decir”.

“Se va a hacer con el presupuesto que tiene votado el Parlamento, y no nos vamos a salir del presupuesto votado”, aseguró al final, e insistió en que para ella el tema “está terminado”.