"Es un hito en la investigación": científicas del Pasteur diseñaron modelo in vitro que recrea parásito Toxoplasma gondii

Un equipo de científicas del Instituto Pasteur logró un importante hito en la investigación sobre la toxoplasmosis . Los resultados fueron publicados en una revista internacional de ciencias.

Las uruguayas publicaron un trabajo sobre el parásito que afecta a los humanos, llamado toxoplasma gondii, que presenta una biología muy particular.

La toxoplasmosis es una enfermedad que afecta a millones de personas y animales, de allí la importancia del trabajo de estas científicas, que lograron recrear en laboratorio la etapa más difícil para estudiar el parásito que causa.

Un procedimiento que era muy difícil en la investigación de la enfermedad y que debía llevarse a cabo en felinos, puede ahora hacerse en un laboratorio.

La investigadora pasteur, Saira Cancela, dijo a Subrayado que la etapa de la reproducción sexual del parásito ocurre en el organismo del felino, se mezcla en el intestino dando lugar a nuevas cepas e infectar a los animales y a las personas.

"Diseñamos un modelo para que este parásito crezca fuera del intestino de un gato, lo pudimos recrear en el laboratorio y la Unidad de Biología Celular diseñó este modelo in vitro".

Las científicas adaptaron los intestinos de ratones para que se pareciera a los de los felinos de manera de generar las condiciones que permiten la reproducción sexual de toxoplasmas.

Al conocer los estadíos, es posible generar estrategias de prevención y tratamiento contra el parásito.