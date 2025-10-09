"Es un disparate", dijo abogada de Penadés tras negativa de prisión domiciliaria por intimidación a testigo

El exsenador Gustavo Penadés continúa en prisión preventiva por 180 días más, definió la jueza Marcela Vargas, en una audiencia que se desarrolló en la tarde de este jueves, por las medidas cautelares con las que aguarde el juicio en su contra por delitos sexuales.

La abogada defensora del exsenador nacionalista, Laura Robatto, dijo en rueda de prensa una vez finalizada la audiencia que es "un disparate" que no se le haya concedido la prisión domiciliaria al exsenador.

"En el momento que se decide no aceptar un abreviado porque se entiende que se es inocente, se espera la acusación y la acusación es simplemente y nada menos después de dos años que la Fiscalía diga: voy a acusar por esto, voy a tipificar esto y voy a demostrar esto. La ciudadanía tiene un concepto equivocado, creen que son los defensores los que tenemos que venir a demostrar que nuestro defendido es inocente. Lo tiene que demostrar la Fiscalía, es parte del proceso acusatorio, vencer el estado de inocencia".

Y agregó: "De Penadés en estos dos años hemos venido asintiendo distintos argumentos, iban cambiando los personajes, aparecían testigos, después los testigos no estaban. Ahora es un testigo que declara por anticipada, para mí es una cosa que realmente nunca debió declarar por prueba anticipada. El fundamento de declaración de prueba anticipada es totalmente ridículo. La Fiscalía tiene no sé cuantas pruebas anticipadas, incluso de esto, nosotros pedimos una sola, dos veces, se nos negó. ¿Después dicen que tenemos garantías?".

Penadés

El exlegislador cumple su prisión preventiva en la cárcel de Florida y este miércoles, la fiscal Isabel Ithurralde presentó la acusación que pide una pena de 16 años de reclusión. Por lo que también se considera el riesgo de fuga.

Son 54 las personas que declararán durante el juicio contra el exsenador y Mauvezín.

El miércoles la fiscal a cargo de la investigación, Isabel Ithurralde, presentó la acusación en la que pidió una pena de 16 años de reclusión. por la investigación que realiza en su contra desde el 10 de octubre de 2023 cuando el exsenador fue imputado por 22 delitos: 11 de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 de abuso sexual especialmente agravados, 3 de abuso sexual agravados, 1 de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores y 1 de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real, en calidad de autor.

Ese mismo día fue imputado también el profesor de Historia, Sebastián Mauvezín, por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. Ithurralde solicitó, en su caso, 6 años de cárcel.