"Es un caleidoscopio digno del más fervoroso estudio": Jorge Nasser, Ana Prada y Numa Moraes hablan sobre Rada

"Se va el más grande", dijo Jorge Nasser sobre Ruben Rada, en entrevista con Subrayado Tarde. Contó cómo fue el artista como persona y a la hora de trabajar juntos.

Además, explicó que es un músico que se puede definir de "todas las medidas que puede haber: el más popular, el más alegre, el más trabajador, el de la carrera larga, el generoso, el que se hizo de abajo".

"Creo que se está yendo el rey de nuestra música y estamos tristes, conmovidos", sostuvo Nasser, que también habló sobre cómo se acercó Rada cuando falleció su hijo. "También tuvo palabras para mí muy emotivas", dijo.

Seguí leyendo "Para nosotros era inmortal, nunca imaginamos este desenlace", aseguró autor de la biografía de Rada

Además de destacar a Rada como alguien que estaba abierto a colaborar con todos, también era marcado el respeto que toda la escena musical le tenía. "Si ibas con algo, tenías que ir con algo polenta, porque era Rada", subrayó.

"Como Rada no va a haber nunca otro", agregó y aseguró que será "recordado como el más grande músico de nuestro país".

Otro de los recuerdos sobre Rada que compartió Nasser fue cuando lo veía tocar jazz en un boliche de Buenos Aires, su ida a México y el retorno a Uruguay en los 90.

"Es un caleidoscopio digno del más fervoroso estudio, musical, sociológico, artístico. Internacionalmente también, con un reconocimiento en Europa, en Estados Unidos, de la gente que sabe de música, no sé si tanto de forma masiva, pero sí de las comunidades musicales mundiales", añadió.

Ana Prada compartió escenario durante muchos años con Ruben Rada. Este miércoles, habló con Subrayado sobre su tristeza y el legado del músico.

"Estoy muy triste en este momento (...) estaba justo trabajando y me llegó la noticia, fue un balde de agua fría horrible. Pensás que nunca va a pasar esto, entendés que Ruben no se va a ir nunca", expresó la cantante.

Y añadió: "Estoy absolutamente agradecida de todo lo que él ha compartido y todo lo que él me ha enseñado a mí personalmente, de tiempos y de momentos que he podido cantar junto con él en 'Rada para niños'". Prada también hizo gira con él y su banda en cuarteto La otra.

"Había momentos que teníamos que pedirle por favor que no nos hiciera reír más, porque nos dolía la cara, con una ocurrencia, una brillantez, y sobre todo una generosidad, siempre, con todas las personas", confesó Prada.

Destacó, además, su talento "en su forma de cantar, de decir" y su difusión del candombe "por el mundo entero".

Numa Moraes también recordó a Ruben Rada en entrevista con Subrayado.

"Sin dudas fue una de las mejores voces de nuestro país. Eso lo hablamos más de una vez con Washington Benavídez. Siempre lo encontré como alguien muy pero muy solidario, muy querible. Lo conocí en el año 72, recuerdo el momento, fue en El Galpón en un espectáculo que estábamos haciendo y él apareció ahí", expresó.

También contó una anécdota particular sobre su hijo Tato Moraes y un diálogo que tuvo con Rada. "Una actitud muy linda", dijo.

"Era capaz de cantar cualquier cosa. Tenía una voz espectacular", destacó y habló sobre la alegría que dejó tanto en Uruguay como en otros países por los que anduvo.

"Es un tipo que se hizo a base de su talento y de la belleza de su arte", fueron parte de las palabras de Mauricio Ubal, que también recordó otras etapas del músico.

"Se van con él muchas historias", expresó.

En las redes sociales, otros artistas dejaron sus mensajes a Rada: "Se va uno de mis héroes", escribió Brancciari. "Se nos fue el gran caudillo", puso Fito Páez.